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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde organize edilen turnuvaya 42 ülkeden 334 sporcu katılım sağladı.

Milli takım, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu ile mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde sporcular antrenmanlarını tamamladı ve sıralama atışlarına çıktı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada Antalya’da elverişli hava koşullarında önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıldığını belirtti.

Sporcuların performansından memnuniyet duyduklarını ifade eden Ergin, antrenmanlarda elde edilen seviyeyi müsabakalara yansıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Ergin ayrıca, hedeflerinin kendi seyircileri önünde madalya kürsüsünde üst sıralarda yer almak olduğunu dile getirdi. Organizasyon 14 Haziran’da sona erecek.