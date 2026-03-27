Magazin dünyasında sık sık adlarından söz ettiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, bu kez spor dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Yarışmayı izleyiciler arasında takip eden Akalın’ın, eski eşine verdiği destek de gözlerden kaçmadı.

25-28 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri, birbirinden iddialı sporculara sahne oldu. Organizasyonda en çok konuşulan isimlerden biri Okan Kurt’tu.

Sahneye oldukça formda bir şekilde çıkan Kurt, hem jüri hem de izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle kaslı yapısı ve geçirdiği fiziksel dönüşüm, sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi.

“BU NASIL DEĞİŞİM?"

Kullanıcılar, Kurt’un son haline şaşkınlıklarını gizleyemeyerek “Bu nasıl değişim?” ve “Adeta bambaşka biri olmuş” gibi yorumlarla paylaşımlara yoğun ilgi gösterdi.