Sezonun ilk yarısında hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında yoluna devam eden Galatasaray, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

GALATASARAY STOPER TRANSFERİNİ ASKIYA ALDI

Bu süreçte özellikle stoper bölgesine takviye yapılması ihtimali masada yer alıyordu. Ancak teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonrası bu plan askıya alındı.

OKAN BURUK YÖNETİME RAPORUNU SUNDU

Okan Buruk’un, mevcut savunma rotasyonunun yeterli olduğu yönünde görüş bildirdiği ve çok yönlü oyuncularla bu bölgedeki olası eksiklerin giderilebileceğini yönetime ilettiği ifade edildi.

'İHTİYAÇ OLURSA SINGO VE LEMINA'YI OYNATABİLİRİM'

Buruk’un, “Eğer ihtiyaç olursa Singo ve Lemina’yı stoperde oynatabilirim” değerlendirmesi sonrası ocak ayı için stoper transferi rafa kaldırıldı.

KAAN AYHAN VE ARDA ÜNYAY DA ALTERNATİF İSİMLER ARASINDA

Galatasaray’da savunma hattında Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı ikilisi ilk tercih olarak öne çıkarken Kaan Ayhan ve genç oyuncu Arda Ünyay da alternatifler arasında bulunuyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ TRANSFER BÜTÇESİNİ HÜCUM VE ORTAYA SAHAYA AYIRDI

Sezonun ikinci yarısında Singo ve Lemina’nın da stoper rotasyonuna dahil edilmesiyle birlikte sarı-kırmızılı ekip, savunmada sayısal ve taktiksel esneklik kazanmayı hedefliyor.

Bu karar doğrultusunda Galatasaray yönetiminin, transfer bütçesini hücum ve orta saha bölgelerine yönlendirmesi bekleniyor.

NOKTA ATIŞI TRANSFERLER HEDEFLENİYOR

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında nokta atışı hamlelerle yoluna devam etmeyi planlıyor.