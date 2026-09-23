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UEFA Uluslar A Ligi kapsamında Türkiye’nin Fransa karşısına çıkacağı kritik randevuyu yönetecek hakem belli oldu.

Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmada düdük Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer’de olacak. Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer üstlenecek.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise yine Almanya'dan Christian Dingert oturacak. Hatırlanacağı üzere Dingert, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Sporting Lizbon müsabakasının ardından yaptığı sert çıkışla spor gündemini sarsmıştı. Buruk, kararlara tepki gösterirken "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadesini kullanmıştı. Bu sert sözlerin hedefindeki Alman hakemin ay-yıldızlı ekibimizin mücadelesinde VAR görevinde yer alacak olması heyecan yarattı.