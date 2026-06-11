Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kırmızılı kulübün Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı 10+4 yabancı kuralına yönelik yaptığı sert eleştiriler oldu.

OKAN BURUK: 'BU KARARDA HİÇBİR VİZYON OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Okan Buruk, "Tek sıkıntımız yabancı kuralının değişmesi. İşimizi çok zorlaştırdı. Transferdeki hedeflerimizi de çok zorlaştırdı. Takımlar için gerçekten çok zorlanacakları bir kural var. İnşallah değişir. Bence Kulüpler Birliği bu konudaki görüşünü ortaya koymalı. Örneğin şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Akıl dışı olduğunu ve bu kararda hiçbir vizyon olmadığını düşünüyorum. İnşallah geri dönüş olur." sözleriyle bir kez daha yabancı kuralının değişmesini beklediklerini ifade etti.