Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Sporting ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekiz temsilcisinin özellikle hızlı hücumlarına dikkat çeken Buruk, eksiklere rağmen oyuncularına güvendiğini belirterek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ve Deniz Gül'ün oynama ihtimali hakkında da bilgi verdi.

'ABDÜLKERİM OYNAYABİLECEK DURUMDA'

Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı bulunmadığını açıklayan Okan Buruk, milli stoperin Sporting karşısında forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.

Buruk, "Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Çarşamba günü oynayabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

'KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Şampiyonlar Ligi'nin önemine değinen Buruk, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz, çeyrek final seviyesine ulaşmış bir takım. Kadrolarında değişiklik var, önemli isimleri kaybettiler ama yeni kurulan kadroları da gayet kaliteli. Eksiklerimiz var ama oyuncularıma çok güveniyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

'BENİ İYİ KARŞILAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM'

Okan Buruk, Sporting ile geçmişte oynadığı karşılaşmaya gönderme yaparak esprili bir açıklamada da bulundu.

"Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 kazandığımız maç sonrası Amorim takımın başına geldi. Dolayısıyla takımın beni iyi karşılayacağını düşünüyorum." diyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın yüksek tempolu ve keyifli geçmesini beklediğini ifade etti.

SPORTING'İN GEÇİŞ OYUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Rakiplerinin en önemli özelliklerinden birinin hız olduğunu belirten Okan Buruk, "Karşımızda çok hızlı bir takım var. Özellikle geçişleri çok etkili uyguluyorlar. Önemli olan bizim için kompakt bir şekilde rakibimizi karşılayabilmek. Baskı zamanlamalarını iyi yapabilmek." dedi.

DENİZ GÜL'E FORMA ŞANSI VERECEK Mİ?

Yeni transfer Deniz Gül hakkında da konuşan Buruk, genç futbolcuyu Sporting karşısında kullanabileceklerini söyledi.

Deniz Gül'ü milli takımdaki performanslarından itibaren beğendiklerini belirten Buruk, "Onu hazırlamaya ve takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda Porto'da çok süre almadı ama çarşamba günü de düşüneceğimiz oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.