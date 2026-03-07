Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamada, Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunamayacağını duyurdu.

Buruk, “Üç gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de ligde olmayacağım. 4. hakeme ‘Biraz daha oynat istersen’ dedim, sarı kart gördüm. Orta hakemi çağırdı ve kart çıkarttırdı. 4. hakemin iletişimi de yetersizdi.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Buruk, “Maça ve galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararların verilmesi kabul edilemez.” diye konuştu.