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Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrilirken teknik direktör Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamayan 26 yaşındaki futbolcunun, hücum hattındaki rekabetin artmasıyla birlikte farklı bir bölgede değerlendirilebileceği belirtildi.

BARIŞ ALPER İÇİN SAĞ BEK PLANI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Leao'nun takıma katılması ve Victor Osimhen'in sakatlıktan dönmesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte kullanmayı planlıyor.

Milli futbolcunun fiziksel gücü, temposu ve farklı mevkilerde görev yapabilmesi nedeniyle savunmanın sağında alternatif olarak düşünüldüğü aktarıldı.