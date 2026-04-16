Süper Lig’in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından bu yana yoğun bir fikstürlerinin olduğunu ancak bu dönemde biraz rahatladıklarını belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“Biraz rahatladık fikstür olarak. Sezon başından beri çok yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda da bu tür organizasyonları yapmak istiyoruz. Bu hafta arası maç olmadığı için rahatız. Galatasaray taraftarı bize her zaman destek veriyor. Biz de onlara layık olmak için sezon başından beri büyük emek sarf ediyoruz. Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de Türkiye Kupası’nda hedeflerimize gitmek için önemli bir yol kat ettik.

Şampiyonlar Ligi performansımız, geçen senelere göre bir Türk takımının yakaladığı en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarıya da gitmek isterdik. Buna yaklaştığımız bir yer oldu ama Liverpool’a elendikten sonra lige döndük. Milli takım arası geçirdik. Üstüne 3 tane çok zor fikstürümüz vardı. Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları ile içerde Kocaelispor maçı.

Bu aya geldiğimizde bu kadar maç oynamak oyuncuları hem psikolojik hem de fiziksel anlamda yıpratabiliyor. Osimhen’in sakatlığı, Asprilla’nın Göztepe maçında sakatlığı, Lang’ın parmağının kopması, Yunus’un sakatlıkları… Yani bir yandan hem yarım oyuncular hem eksik olan oyuncular, aynı oyuncu grubunun üstüne yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor. Zorlandığımız maçlar olabiliyor.”



“4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA YÜZDE 100 İNANIYORUM”

Taraftarlarıyla birlikte 4 yıl üst üste şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Buruk, şöyle konuştu:

“Pozitif anlamda bakarsak ligde lider durumdayız, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Son 5 haftaya girdik. Bütün ipler bizim elimizde.

Ben her zaman olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir. Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o tabii ki teknik direktördür. Benim hatalarım, her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar böyle oldu.

Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok.

Bundan sonra bizim için önemli bir fikstür var. Önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçı var. Ama onun dışında lig maçlarına çok daha net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net şekilde gösteriyor.

Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara’da yanımızda olacaklar. Sonra derbide yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bu zamana kadar çok yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi’ne baktığımızda belki de bütün dünyanın ilgisini çeken, herkesin hayranlıkla baktığı bir stadımız var.

Net bir şekilde lige odaklanıp şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Başkan ve yönetim maddi, manevi destek veriyor. Yine başaracağız. Bundan şüphemiz yok. Sadece futbolu, takımı ve şampiyonluğu düşünüyoruz.”



“OSİMHEN GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Osimhen’in takım için önemine değinen Buruk, şunları söyledi:

“Bu takımın mental olarak bir doygunluğu yok. Ligde birinciysek, Türkiye Kupası’nda çeyrek finaldeysek, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’yı gördüysek bu çok önemli.

Sadece fiziksel yorgunluklar var. Sakatlıklar oluyor. Birçok oyuncumuz ağrılarıyla oynadı. Lang’ın parmağı dikildi ve oynamaya çalışıyor. Bu dönemde dünyada birçok takım zorlanıyor.

Dün Bayern Münih - Real Madrid maçını seyrettik. Madrid için Mbappe neyse, Bayern için Kane neyse Osimhen de Galatasaray için çok önemlidir.

Osimhen’in sakatlanması üçüncü kez oldu. Ama biz hâlâ açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyon olmayı istiyoruz. Oyuncular benden daha çok istiyor.”



“ELEŞTİRİ HER ZAMAN OLACAK”

Buruk, eleştirilerle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Sanal medyadaki eleştirileri anlamak lazım ama bizim işimiz onları dinlemek değil. Çok fazla övgü de aldık. Övgü varsa eleştiri de olur.

Biz ligde birinciyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Pozitif düşünmesi gereken takım Galatasaray’dır.

Bizim bir sorumluluğumuz var. Oyuncularımla birlikte bu sorumluluğu yerine getireceğiz.”



“OSİMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI”

“Osimhen dün antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştı. Fiziksel olarak iyi. Onun antrenmana çıkması takımın enerjisini artırıyor.

Hafta sonu için bugün ve yarın bakacağız. Ankara’ya götürüp götürmeyeceğimize karar vereceğiz.”



“4 SENEDİR DERBİLERDE KAMP YAPMADIK”

“Biz her sene aynı sistemi uyguluyoruz. En çok verim aldığımız düzen bu.

Hiçbir derbi öncesi kamp yapmadık. 4 senedir Fenerbahçe maçları dahil kamp yapmadan oynadık. Aynı düzenle devam edeceğiz.

Son haftalar çok önemli. Daha disiplinli ve konsantre şekilde iki kupayı kazanmak istiyoruz.”



Son olarak şampiyonluk sözüyle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

“Oyuncular sezon başında imzayı atarken şampiyonluk sözünü verdiler. Onu da yerine getirecekler.”