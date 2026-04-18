Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'BİTMİŞ MAÇI YENİDEN BAŞLATTILAR'

Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Gözlemci Halis (Özkahya) hocayı gördüm. Sizi özledik dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar farklı başkanlar farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik. Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar!

'KAZANDIĞIMIZA SEVİNEMEDİM'

Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim.