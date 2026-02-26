Galatasaray, İstanbul’da 5-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Juventus deplasmanına çıktı. Normal süresi 3-0 Juventus üstünlüğüyle tamamlanan maçta Sarı-Kırmızılılar, uzatmalarda skoru lehine çevirerek adını Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“SON 16 TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK DEĞER TAŞIYOR”

Buruk, "Son 16’ya kalmamız, Türk futbolu için çok önemli; bunun değerini bilmemiz lazım. İnşallah yarın yapılacak kuradan sonra rakibimizi göreceğiz" dedi.

“AVRUPA SERÜVENİMİZ YENİDEN BAŞLAYACAK”

Buruk, "Kurada tercih yapamıyorsunuz; hangi takım gelirse en iyisini yapacağız. Son 16’ya kalmak öncelikli hedefimizdi ve bunu başardık. Şimdi öncelikle ligi düşünüp ardından Avrupa serüvenimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“BAŞARIYI VE MUTLULUĞU HAK EDİYORUZ”

Buruk, oyuncularını tebrik ederek, "Bunun değerini bilmemiz ve mutluluğunu yaşamamız gerekiyor. Önemli bir iş başardılar; uzun yıllar sonra bir Türk takımı olarak son 16’ya kalmamız çok değerli" şeklinde konuştu.