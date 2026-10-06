Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma öncesinde kadroda değişiklik hazırlığında. Milli takım arasının ardından sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek sarı-kırmızılılarda bazı isimlerin dinlendirilmesi gündemde.

Okan Buruk’tan Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz karar: Yıldız isim kulübeye - Resim : 1

DAVINSON SANCHEZ DİNLENDİRİLECEK

Savunma ve orta saha hattında farklı tercihlere yönelmesi beklenen Okan Buruk’un ilk değişikliğini Davinson Sanchez üzerinde yapacağı belirtildi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Kolombiya Milli Takımı’ndan yorgun dönecek olan deneyimli stoper Kasımpaşa karşılaşmasında yedek soyunacak. Sanchez’in yerine ise Mario Lemina’nın görev yapması planlanıyor.

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Davinson Sanchez, Kolombiya’nın hazırlık maçında çarşamba gecesi TSİ 02.45’te Peru karşısında forma giyecek.

Okan Buruk’tan Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz karar: Yıldız isim kulübeye - Resim : 3

TORREIRA İÇİN DE AYNI PLAN

Buruk, Uruguay Milli Takımı ile görev yaptıktan sonra İstanbul’a dönecek Lucas Torreira’yı da Kasımpaşa karşısında dinlendirme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.