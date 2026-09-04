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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BÜTÜN TÜRKİYE'YE BUNU SORMAK LAZIM"

Karşılaşmanın hakem yönetimini eleştiren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem performansını nasıl buldunuz? Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. İki takıma da bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor."



"LEAO OYUNA GİRDİKTEN SONRA OLUMLU İŞLER OLDU"

Maçın değerlendirmesini yapan deneyimli teknik adam, ilk yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Maça iyi başladık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla... Yine iyi işler yaptık ama ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Gole yaklaştık. Oyunun devamında hamlelerimiz önemliydi. Leao'yu kullanmak istiyoruz demiştim. Son 20 dakika o girdikten sonra olumlu işler oldu. Maçı kazanarak bitirdik. Burada kazanmak önemli."

"LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Başakşehir deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Buruk, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"İyi bir takıma karşı oynadık. Burası zor bir deplasman. İyi bir hocaları var. İyi bir kadroları var. Onlar da maçın içinde büyük tehlike yarattılar. Kazanan biz olduk. Mutluyuz. Liderliğimizi sürdürüyoruz."

"DEFANSİF PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ"

Yedikleri gollerden memnun olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı çalıştırıcı, savunma organizasyonunda eksikler gördüğünü ifade etti.

"Yediğimiz goller var. Penaltı olarak görmedim, çok basit oldu. Onu saymıyorum ama onun dışında verdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Burada da duran topta diziliş hatası yaptık. Final olarak kazandık ama defansif olarak... İlk 45 dakikada oyunu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor."



"LİZBON DEPLASMANI KOLAY DEĞİL"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Sporting Lizbon maçı hakkında da konuşan Buruk, rakiplerinin güçlü yönlerine dikkat çekti.

"Kolay değil. Lizbon deplasmanı kolay değil. Hangi deplasmana gitseniz zor olacak. Lizbon'u iyi analiz etmemiz lazım. Onlarda da değişimler var. İyi bir kadroları var. Hücum geçişlerini çok iyi yapıyorlar. Hücum anlamında çok etkili bir takım var, kolay skora gidiyorlar ama gol de yiyebilecek savunmaya sahipler. Elimizdeki oyuncuları, oyunu doğru kullanmamız gerekiyor. Bu maçları oynayan oyunculara sahibiz. Çıkıp cesur bir şekilde oynayacağız."