Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'İLK YARIDA HİÇ ÜRETEMEDİK'

Okan Buruk Gençlerbirliği mağlubiyetini şu şekilde değerlendirdi:

"Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık.

'ŞANSIZ GOLLER YEDİK'

Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz.

'SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ'

Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz.Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.

'GÜNAY ÜZERİNDEN OKUMAMAK LAZIM'

Öte yandan yediği ikinci golden sonra taraftarların Günay'a tepki göstermesi hakkında da konuşan Okan Buruk, "İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım.Hatalı biri varsa, teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi. Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bu birliktelik bizim için çok önemli." dedi.