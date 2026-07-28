Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, uzun süredir adı sarı kırmızılılarla anılan milli yıldız Can Uzun ile ilgilendiklerini Alman basınına yaptığı açıklamada doğruladı.

'CAN UZUN ÇOK İLGİ ÇEKİCİ BİR OYUNCU'

Sky DE'ye konuşan Okan Buruk, "Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada, üstelik bir Türk futbolcu olması da bunu destekliyor. Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

'KESİNLİKLE DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Başarılı teknik adam, "Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor." sözleriyle Can Uzun transferine yeşil ışık yaktı.

FRANKFURT'TA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geride kalan sezonda şansız sakatlıklar yaşamasına rağmen Eintracht Frankfurt formasıyla 28 resmi maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.