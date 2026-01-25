Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, 31. saniyede Gabriel Sara’nın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Sara ve Victor Osimhen’in golleriyle Galatasaray farkı açtı ve sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 14. galibiyetini alarak 46 puanla liderliğini sürdürdü.

REKORLARA DOYMUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir rekor daha elde etti; takımının başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alarak Süper Lig tarihinde bir takımla bu başarıya en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.