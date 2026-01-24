Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'İNŞALLAH ARTIK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA MAÇ OYNAMAYIZ'

Okan Buruk Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bir daha maç oynamak istemediklerini belirterek, "Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor." diye konuştu.

'TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Maç sonu taraftarların kendisine yönelik desteğiyle ilgili de konuşan Buruk, "Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

'ASPRILLA DÜĞÜM ÇÖZEBİLECEK BİR OYUNCU'

Öte yandan İstanbul'a doğru yola çıkan Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'ya değinen deneyimli teknik adam, "Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğüm çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak." dedi.