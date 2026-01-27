Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında son maçına Manchester City deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk ve İlkay Gündoğan basın toplantısı gerçekleştirdi.

İşte önce çıkan açıklamalar:

"BU MAÇLARI İYİ OYNAYAN BİR KADROYA SAHİBİZ"

Okan Buruk: "Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz kadro olarak toparlandık. Kazanıp ilk 16'da olmak istiyoruz. Özellikle bu maçları iyi oynayan bir kadroya sahibiz."

"RAKİBİMİZE KARŞI BİR MEYDAN OKUMA GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Okan Buruk: "Manchester City'nin savunma zafiyeti var. Top bizdeyken doğru tercihleri yapmamız çok önemli. Hep birlikte hareket edersek rakibimize karşı bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz."

"KİM GELİRSE GELSİN BAŞ EDEBİLECEK GÜÇTEYİZ"

Okan Buruk: "Bu seviyede takımlar arasında büyük fark yok. Form durumu önemli. Eksikler önemli. Rakip seçmek yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın ilk hedefimiz 16'ya girmek. Kim gelirse gelsin baş edebilecek güçteyiz. Takım seçemezsiniz."

"ÖZEL, DUYGUSAL VE TUHAF BİR MAÇ OLACAK"

İlkay Gündoğan: "Benim için özel, duygusal ve tuhaf bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım. Çok anımın olduğu ve samimi olduğum bir teknik direktöre karşı. O yüzden güzel olacak."

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

İlkay Gündoğan: "Manchester City'yi iyi tanıyorum. Taktiklerini biliyorum. Guardiola'nın oyunu onun detayını önemsiyor. Zor bir maç olacak. Bu statüde Manchester City'ye karşı kazanmak çok zor. Ancak kendimize güveniyoruz."

"CITY'Yİ HALA TAKİP EDİYORUM"

İlkay Gündoğan:" City'yi hala takip ediyorum. Hala bu kulübün taraftarıyım. İzleyebildiğim kadar izliyorum. Kalbimle takip ettiğim insanlar var burada. Arsenal'la olan farkı azaltacaklar ve momentum kazandıktan sonra seri yakalayabiliyorlar. Onlara iyi dileklerim var."

"YARIN ONU DURDURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İlkay Gündoğan: "Haaland, dünyanın en iyi santrforlarından. Bir gol makinesi. Yarın onu durdurmaya çalışacağız."