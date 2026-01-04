Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacakları derbi öncesi yayıncı kuruluş A Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer konusuna değinerek Inter'in yıldız oyuncusu Frattesi ile ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

OKAN BURUK: 'FRATESI İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI'

"Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar önemli." diyen Okan Buruk, bunun Türkiye'de şartlarında zor olduğunu ifade ederek, "Tabii ki ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor. İlgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de çıkıyor. Bugün de vardı mesela; Frattesi ile ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok iyi, çok değerli bir oyuncu. Hatta çok beğendiğim bir oyuncu ama hiçbir girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu da birinci hedefimiz değil.." dedi.