Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Sporting CP ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Jose Alvalade Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayacak maç öncesi ilk 11'ler belli olurken Okan Buruk'un stoper tercihi dikkat çekti.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI YERİNE JAKOBS STOPERDE BAŞLIYOR

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sakatlık şüphelerini milli oyuncunun oynayabilecek durumda olduğunu belirterek gideren deneyimli teknik adam buna rağmen stoperde Ismail Jakobs'a şans verdi.

Maça sol bekte Eren Elmalı ile başlamaya hazırlanan Okan Buruk ayrıca Osimhen'in yokluğunda ileri uçta ise Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray'ın Sporting CP maçı ilk 11'i şöyle:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper