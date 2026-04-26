Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0'lık net skorla yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk derbi galibiyetini değerlendirdi.

OKAN BURUK: 'DAHA ŞAMPİYON OLMADIK'

Okan Buruk oyunu önde oynamalarına ilişkin gelen soru üzerine "Bu bizim yapımızda olan bir şey. Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı oluyor. Bunun önemi var. Kupa maçı vardı ama orda bütün 11'i değiştirmişti. Hep önde oynadık. 1-0 sonrası ve ikinci yarıda. Bu hatayı ilk maçta yapmıştık. Maçın başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi. Daha şampiyon olmadık. Trabzonspor'un yarın maçı var. Şampiyonluk gibi kutlama yapılması burada o beni biraz rahatsız etti. Daha şampiyon olmadık." dedi.

'RAKİBİMİZE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK'

Fenerbahçe'ye karşı üstün oynadıklarını belirten Buruk, "Üç orta saha beklentimiz vardı. 4-3-3 kanat baskıları Kerem ile yapıyorlardı ama 4-2-3-1 ile oynadılar. Talisca yardımcı forvet gibi oynadı. Geçiş oyununu biliyorduk. Buna hazırdık. Sadece penaltı pozisyonunda kontra presi kırınca rakip araya pas yedik. Rakibimizi tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyor ama mental ve fiziksel anlamda büyük üstünlük kurduk." diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN BAŞARISI'

Takımdaki birçok yıldız oyuncuyu nasıl idare ettiğine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam şunları söyledi:

"Çok zor bir şey. Bu kadar oyuncuyu idare etmek. Şampiyonlar Ligi olunca kadroyu geniş tutuyorsunuz. Herkesi mutlu etmek zor ama maksimum oranda herkesi oynatmaya çalıştık. Rotasyonları yaptık, puan kaybı da yaşadık ama bunu yapmak gerekliydi. O oyunculardan biriyim ben de. Onlar benim bir yerde arkadaşım bir yerde kardeşim. Çok emek veriyorlar, onlara maksimum oranda yardımcı olmak istiyorum ama asıl önemli olan Galatasaray'ın başarısı."