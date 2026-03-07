Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk derbinin iki takım için zor geçeceğini girilen pozisyonları sonuçlandırma kalitesinin belirleyici olacağına dikkat çekti.

OKAN BURUK: "SONUCU KALİTE BELİRLEYECEK'

Okan Buruk Beşiktaş maçı öncesi söyle konuştu:

"Rakibimizin yükselen bir performansı var. Özellikle transfer döneminde gelen oyuncularla beraber yukarı giden bir Beşiktaş var.

Bu özgüven olumlu bir şey bu takımlara yansıyacaktır. Şampiyonluk yolundasınız. Deplasmanda oynayacaksınız ama biz her maçı kazanmak için oynamalıyız. İnşallah iyi bir futbolun konuşulduğu maç olur.

İki takımda da orta sahada iyi top oynayabilen ve sonuca gidebilen oyuncuları var. Torreira'nın Lemina ile oynadığı zaman hücumda katkıları ortaya çıkabiliyor. Burada sakin kalmak ve topa sahip olmak önemli olacak. Rakibimizin bize uygulayacağı baskıya göre bizim nasıl pozisyon alacağımız belli olacak. Sakin kalıp, topa sahip olmalı ve iyi hücum etmeliyiz. Beşiktaş hücum geçişlerinde çok etkili oluyor. Burada sonucu kalite belirleyecek. Girdiğiniz pozisyonları sonuçlandırmalısınız.

İki takım için de zor olacak. Kazanmak istiyoruz. Bu zorlu maç trafiğinde kazanmaya çok ihtiyacımız var."