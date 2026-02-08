Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Rizespor maçıyla ilgili görüşlerini paylaştıktan sonra Renato Nhaga'nın durumu hakkında gelen soruyu yanıtlayan Okan Buruk genç oyuncunun son dönemde Galatasaray'ın transfer politikası için bir ilk olduğunu ifade etti.

OKAN BURUK: 'GALATASARAY İLK DEFA BÖYLE BİR PROFİLE GİTTİ'

Okan Buruk Nhaga ile ilgili planlarını şu şekilde anlattı:

"Renato, buraya gelmeden bir hafta çalışmamıştı. Renato genç bir oyuncu. İlk iki gün adaptasyon gibi geçirdik. Dün takımla çalıştı. Kadroda olmasını istedik. İleriye dönük bizim için önemli olacak. Kendisiyle de dün güzel bir konuşmamız oldu. Galatasaray, son dönemde ilk defa böyle bir profile gitti. Zamana ihtiyacı olacak. Oynama şansları çıkacak ona, birçok oyuncu da olduğu gibi ama sert bir yarış da var. Tüm oyunculara şans vereceğim.

'EN HAZIR BOEY'

Deneyimli teknik adam ayrıca Boey'nin oynamaya hazır olduğunu belirterek "Sacha Boey, hazır geldi. En hazır şu anda Sacha Boey. Bugün oyunun devamında onu da düşünüyoruz." dedi.