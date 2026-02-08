Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem oyunu hem de yaklaşan fikstürü yorumladı.

OKAN BURUK: 'RİZE DEPLASMANI ÇOK ZOR'

Maçın zorluk derecesine vurgu yapan Okan Buruk, “Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rize deplasmanı çok zor. 1-0 öne geçtik, pozisyonlara da girdik devamında. Son pasları daha iyi atabilsek 2'yi de atabilirdik. Rize oyunda bizi zorladı, gol atmaya da çalıştı, pozisyonlar da buldular. 1-1 olmadan 2-0'ı bularak rahatladık. 3-0'da maç bitti. Belli yerlerde iyi savunmalar yaptık. 2-0'dan sonra dönüşlerde gecikmeler oldu. Maçın başında sonuna kadar oynamak, kazanmak, beraber oynayan bir takım olduk. Bu değerli bizim için.” dedi.

'ÇOK FAZLA MAÇ OYNAYACAĞIZ'

Yoğun takvime dikkat çeken Buruk, “Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mutlu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

JUVENTUS MAÇI İÇİN TAKTİK VURGUSU

Juventus karşılaşmasına da değinen Buruk, “Hem kendi oyuncularımızı hem kendi oyunumuzu... Rakiplerin ne oynadığı da önemli. Rakip 3'lü oynadı, baskılarda bu şekilde eşleştik. Hem rakibe hem oyuncuların form durumuna göre taktiği değerlendirebiliyoruz. Kadromuzun tam olarak sahada olması önemli. Sane'yi Eyüpspor maçında göreceğiz, olur mu olmaz mı. Lemina'nın cezası bitecek. Farklı oyunlar düşünebiliriz. Maçın sertliği de önemli olacak. Rakibin ne oynadığı da önemli. Juventus'u durduracak ve kalitemizi ortaya koyacak diziliş deneme şansımız olacak. Maç maç gidiyoruz. Juventus maçından önce Eyüpspor maçı var. Hem rakibin dizilişi hem bizim dizilişimiz nasıl olacak. Bugün beklemiyorduk ama Rize 3'lü oynadı. Juventus da zaman zaman 3'lü zaman zaman 4'lü oynuyor. Maç maç gidip en iyi planları yapmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.