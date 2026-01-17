Gaziantep FK ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi ve transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

Okan Buruk: 'Pozisyon üretmekte zorlandık'

Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarından satır başları şöyle:

Birincisi rakibimizi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.5-3-2 oynadılar. Katı bir savunma vardı karşımızda. Burayı kaliteli oyuncularla açmanız gerekiyor. Rakibimizi yarı sahaya da çok geçirmedik. Ceza sahası içerisindeki oyuncu sayımız ilk yarı özellikle çok azdı. Rakibimizin iki tane duran top pozisyonu var. İkinci yarı kaptırdığımız toplarla verdiğimiz pozisyonlar var. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık. Bizim gibi bir hücum takımının ürettiği pozisyonun altında kaldı. Burada daha üretken bir oyun ortaya koymak ve daha çabuk oynamak, dikine oynamak gerekirdi. Bu da maçı kazanamama nedeni olarak ortaya çıkıyor.

'Topun sahada kalma süresü çok düşüktü'

"Maç çok durdu. Oynanmadı maç zaten. Topun sahada kalma süresi çok düşüktü. Bizim hakemlerimiz oyunu durdurmayı seviyorlar. FIFA hakemimiz maalesef bugün oyunu oynatmama üzerine hareket etti. Ancak maçın buraya gitme sebebi hakemler değil. Biz gerekenleri yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor."

'En büyük üzüntümüz taraftarlarımızın mutlu ayrılmaması'

"Kafamızı kaldıracağız artık ligde lideriz. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Sakatlık geçirmedik. Bizi desteklemeye gelen taraftarımız en büyük üzüntümüz. Onları mutlu gönderemediğimize üzülüyoruz. Daha iyisini yapacağız. Tabii ki eksiklerimiz var. Onlar da döndükten sonra daha iyi işler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu yüzden özellikle çarşamba günü bizim için final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Her şeyin farkındayız, ben de her şeyin farkındayım. Onların bize güvenini boşa çıkarmamak için çalışacağız. Onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Hiç merak etmesinler."

'Transferleri en hızlı şekilde yetiştirmek istiyoruz'

"Kış transferinde oyuncu almak kolay olmuyor. Türkiye ligine oyuncu getirmek kolay değil. Genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. Kolay olmuyor. İkna etmek için bazen oyuncular üzerinde bazen kulüpler üzerinde görüşmeler oluyor. Opsiyonlar üzerinden gitmeniz gerekiyor. Bizim hiç ilgilenmediğimiz oyuncular da medyaya düşüyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığına yol açıyor. Her maç bizim için bir ders. Bugünkü maçtan da çıkarmamız gereken dersler var. En hızlı şekilde transferlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçlara hazırlanırken oyuncu izlemek zorundayım. Alacağız ama bazen bir süreç değişebiliyor. Çalışmalarımız sürüyoruz. Yarın başkanımızla bir araya gelip bunla ilgili daha geniş bir toplantı yapıp yol alacağız."

'Osimhen pazartesi bizimle olacak'

"Bugün özellikle biz de onunla konuşmuştuk. Son maçta çıkarken ayağında ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını söylemişti. Pazartesi gününkü antrenmanda bizimle olacak."