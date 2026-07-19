Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncular netleşmeye başladı.
Okan Buruk neşteri vurdu: 4 ismin üstünü çizdi
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi kadro planlaması netleşirken, ayrılık listesi de şekillenmeye başladı.Kaynak: Diğer
4 FUTBOLCU LİSTE DIŞI KALDI
Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasında yer almayan 4 oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Söz konusu dört ismin TFF listesine bildirilmemesi, ayrılığın güçlü sinyali olarak yorumlandı.
İşte o oyuncular:
Victor Nelsson
Metehan Baltacı
Elias Jelert
Halil Dervişoğlu
TRANSFERLE BİRLİKTE YOL AYRIMI
Galatasaray’ın Burnley’den Lesley Ugochukwu transferini tamamlamasının ardından orta saha rotasyonunda değişime gidilirken, kadroda yer açmak adına bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
22 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüne 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeneceği ve 22.5 milyon sterlin satın alma opsiyonu bulunduğu açıklanmıştı.
TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK
Yönetimin, listede yer alan oyuncular için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Teknik heyetin kesin raporu doğrultusunda bu isimlerle yolların kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.