Okan Buruk neşteri vurdu: 4 ismin üstünü çizdi

TRANSFERLE BİRLİKTE YOL AYRIMI

Galatasaray’ın Burnley’den Lesley Ugochukwu transferini tamamlamasının ardından orta saha rotasyonunda değişime gidilirken, kadroda yer açmak adına bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

22 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüne 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeneceği ve 22.5 milyon sterlin satın alma opsiyonu bulunduğu açıklanmıştı.