Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'ü Sara ve Osimhen'in golleriyle 3-1 mağlup etti.
OKAN BURUK TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımını yalnız bırakmayan sarı kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giderek üçlü çektirdi.
🟡🔴 Okan Buruk, karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarlarıyla bir arada!#FKGvGS #beINSPORTS pic.twitter.com/3QEMZNLHA6— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 24, 2026
Okan Buruk tribünden atılan kaşkolu alarak boynuna astı ve taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.