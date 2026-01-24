Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'ü Sara ve Osimhen'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

OKAN BURUK TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımını yalnız bırakmayan sarı kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giderek üçlü çektirdi.

Okan Buruk tribünden atılan kaşkolu alarak boynuna astı ve taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.