Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Etihad Stadyumu'nda dakikalar sonra başlayacak dev maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'CESUR OYNAMAMIZ GEREKİYOR'

Okan Buruk, Manchester City maçı öncesi şöyle konuştu:

"Rakibimizin 11'ine baktığımızda son dönemlerde 4-3-3 dizilişiyle çıkan ve maç içi bu dizilişi değiştiren bir takım. Bugün 4-4-2'ye yakın bir diziliş görüyoruz.

Birincisi bizim cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymamız gerekiyor. Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Ufak tefek ağrıları olan Yunus ve Torreira var. Onları da ilerleyen dakikalarda kullanabilecek pozisyondayız. Kulübeden gelecek oyuncularımız da var.

Kendi oyunumuzu ve kişiliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Rakibimizin de ne kadar hücumcu bir takım olduğunu biliyoruz. Hem top bizdeyken hem de rakipteyken hazırlıklarımızı yaptım. Planlarımızı uygulamak kaldı."