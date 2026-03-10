Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u evinde 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihi zafer sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında da Liverpool'u yendiklerini hatırlatan Okan Buruk, 'Liverpool'a karşı kinci kez kazanıyoruz. İlkinin tesadüf olmadığını göstermiş olduk.' ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: 'TÜRK FUTBOLU İÇİN PRESTİJLİ BİR GALİBİYET'

Okan Buruk Liverpool zaferine ilişkin şunları söyledi:

"Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçiren, zaman zaman biz o duyguyu geçirdik. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli.

Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz.

Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağımız bir deplasman bizi bekleyecek.

Bir avantaj yakaladık. Skor artabilirdi, 2-0 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1 bulabilirlerdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.

İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. 1 gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz.