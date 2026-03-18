UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un maç öncesi yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Okan Buruk Liverpool maçı öncesi takımı böyle motive etti: Tarihi konuşma
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool rövanşı öncesi oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması tüyleri diken diken etti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Bugün tarih yazmaya çıkıyorsunuz” diyerek takımını motive etti.Furkan Çelik
Fotomaç'ın haberine göre; karşılaşmanın sıradan bir maç olmadığını vurgulayan Okan Buruk, “Bugün buraya bir maç oynamaya çıkmıyorsunuz. Bugün buraya tarih yazmaya çıkıyorsunuz. Bu forma böyle geceler için var” dedi.
Rakibin gücünden çok kendi oyunlarına odaklanılması gerektiğini belirten Buruk, “Büyük takımların olduğu gecelerde herkes rakibi konuşur. Ama kazananı tarih yazar. Bu gece sahaya karakter koyan takım kazanacak. O takım siz olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, bu seviyede maçların küçük detaylarla kazanıldığını vurgulayarak oyuncularından sakin kalmalarını istedi.
Buruk, “Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır. Panik yapan kaybeder. Sabreden, doğru pası veren, doğru zamanda koşan kazanır” diyerek oyun disiplinine dikkat çekti.
Galatasaray’ın en büyük gücünün birliktelik olduğunu ifade eden Buruk, oyuncularına takım olma çağrısı yaptı.
“Sahada bireysel değil, takım olarak var olacaksınız. Biriniz düştüğünde diğeriniz kaldıracak. Eğer bunu yaparsanız sizi durdurabilecek takım yok” sözleriyle takım ruhunun altını çizdi.
Galatasaray formasının sorumluluğuna da değinen Buruk, oyuncularına duygusal bir mesaj verdi.
“Bu formayı giymek ayrıcalıktır. Sahaya çıktığınızda milyonları temsil ediyorsunuz. Bu formanın ağırlığını hissedin” diyerek motivasyonu yükseltti.
İlk maçta alınan 1-0’lık avantajın yeterli olmadığını vurgulayan Buruk, disiplin uyarısında bulundu.
“1-0 avantajdır ama sizi bir yere taşımaz. Bu statta bir anlık hata her şeyi değiştirir. Disiplinden kopan kaybeder” ifadeleriyle oyuncularını uyardı.
Konuşmasını güçlü bir mesajla tamamlayan Okan Buruk, takımına tarihi bir fırsat sunduğunu hatırlattı.
“90 dakika sonra ya sıradan bir takım olacaksınız ya da Avrupa’nın konuştuğu bir takım. Seçim sizin” diyerek oyuncularını sahaya çıkmadan önce mental olarak hazırladı.