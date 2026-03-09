UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u konuk edecek Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davinson Sanchez’in de katıldığı toplantıda konuşan Buruk, “Şampiyonlar Ligi’nde son 16’da olmak bizim için çok gurur verici. Sadece bizim için değil, Türk futbolu için de çok değerli. İlk hedefimiz tabii ki birinci maçta üstünlüğü sağlamak.” dedi.

OKAN BURUK: 'LIVERPOOL İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ DAHA ÖNEMLİ'

Liverpool’un kalitesine dikkat çeken Buruk, İngiliz ekibinin Devler Ligi’ne daha fazla odaklanacağını belirterek, “Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Premier Lig’de şampiyonluk şansları çok zor görünüyor. O yüzden en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi. Grup maçlarından çok daha farklı bir kafa yapısıyla sahaya çıkacaklarını düşünüyorum.” diye konuştu.

'BU TURUN FAVORİSİ LIVERPOOL'

Buruk, eşleşmenin favorisinin İngiliz ekibi olduğunu dile getirerek, “Belki bir önceki turun favorisi Juventus’tu ve elemeyi başardık. Şimdi bu turun favorisi tabii ki Liverpool. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde herkes birbirini yenebilecek kalitede.” değerlendirmesinde bulundu.

'SARI KARTLARI EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMEMİZ GEREKİYOR'

Tecrübeli teknik adam, kendisi ve 7 futbolcunun sarı kart sınırında olduğuna da dikkat çekerek, “Sarı kartları en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Oyun içinde kart olabilir ama basit kart görmemek için dikkatli olmalıyız.” dedi.

'UEFA'NIN CEZASI ADİL DEĞİL'

Liverpool deplasmanında verilen seyirci cezasına da değinen Buruk, kararın adil olmadığını belirterek, “Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. İtirazımızı yaptık. Taraftarımızın Anfield’da yanımızda olmasını isteriz.” ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR'

Kadrodaki rekabetin teknik heyet için zorlayıcı olduğunu söyleyen Buruk, “Çok iyi bir kadroya sahibiz. Kadro yaparken gerçekten zorlanıyorum. Ancak bu durum bizim için bir avantaj.” dedi.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak.