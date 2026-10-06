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Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecini Nijerya’da geçiren ve İstanbul’a dönen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş takvimi netleşmeye başladı.

HEDEF BARCELONA MAÇI

Fanatik'in haberine göre, tesislerde dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda salonda bireysel çalışmalarını sürdüren tecrübeli golcünün, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Barcelona karşılaşmasında mutlaka sahada yer almak istediği öğrenildi. Dev maçı kendisine hedef olarak belirleyen Osimhen’in durumu, Cuma günü Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak mücadele öncesinde titizlikle inceleniyor.

RİSK ALINMAYACAK

Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemeyen Teknik Direktör Okan Buruk ve sağlık heyeti, yıldız oyuncunun son durumunu her gün yakından takip ediyor. Osimhen'i Kasımpaşa maçında riske edip etmeme konusunu masaya yatıran sarı-kırmızılı teknik ekip, Barcelona mücadelesini tehlikeye atacak hiçbir adıma izin vermeyecek. Nijeryalı forvetin Kasımpaşa karşılaşmasında süre alıp almayacağı, maç gününe kadar yapılacak değerlendirmelerin ardından kesinlik kazanacak.