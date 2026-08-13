Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti

Kadro büyük ölçüde korundu

Galatasaray, geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadrosunun iskeletini koruyarak yeni sezona giriyor.

Yaz transfer döneminde kiralık sözleşmeleri sona eren Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollar ayrılırken, Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Ahmed Kutucu ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Sarı-kırmızılıların şu ana kadarki tek transferi ise Burnley'den kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu oldu.