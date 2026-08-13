Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti

Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

Kaynak: Diğer
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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 1

Galatasaray sezona taraftarı önünde başlıyor

Trendyol Süper Lig'de son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonunun açılış maçında RAMS Park'ta ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı ağırlayacak.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 2

14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sezona galibiyetle başlayarak üst üste beşinci şampiyonluk yolunda ilk adımını atmayı hedefliyor.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 3

İlk kez karşı karşıya gelecekler

Galatasaray ile Çorum FK, Süper Lig tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 77. farklı takım olarak kayıtlara geçecek.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 4

RAMS Park'ta yenilgi yüzü görmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 5

Galatasaray, ligde RAMS Park'taki son 35 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 28 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 6

Hedef üst üste 5. şampiyonluk

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son dört sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sezon da mutlu sona ulaşarak kulüp tarihindeki rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 7

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim döneminde yakalanan üst üste dört şampiyonluk serisini Okan Buruk yönetiminde tekrarlamıştı.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 8

Kadro büyük ölçüde korundu

Galatasaray, geçen sezon şampiyonluğa ulaşan kadrosunun iskeletini koruyarak yeni sezona giriyor.

Yaz transfer döneminde kiralık sözleşmeleri sona eren Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollar ayrılırken, Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Ahmed Kutucu ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Sarı-kırmızılıların şu ana kadarki tek transferi ise Burnley'den kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu oldu.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 9

Hazırlık döneminde istenilen sonuçlar gelmedi

Galatasaray, sezon öncesinde oynadığı beş hazırlık maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken, Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 ve Villarreal'e 2-1 kaybetti. Rennes ile oynanan mücadele ise 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 10

Hazırlık maçlarında atılan golleri Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti.

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Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'ın sezon açılışındaki ilk 11'i netleşti - Resim: 11

Okan Buruk'un ilk tercihi belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un sezonun ilk resmi maçında sahaya şu isimlerle çıkması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, sezonun ilk haftasında ideal kadrosunu büyük ölçüde koruyarak sahaya çıkması bekleniyor.

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