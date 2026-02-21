Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'BU GOL İÇİN VAR'A ÇAĞIRMAK BÜYÜK KOMEDİ'

Leroy Sane'nin ikinci yarının başında attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine sitem eden Okan Buruk, "Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanı da bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı VAR'dan seyreden hakemler için. Gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu." diye konuştu.

'HAKEM HATA YAPSA DA KAZANMALIYIZ'

Hakem kritik bir hata yapsa bile kazanmak zorunda olduklarını belirten Buruk, "Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'ICARDI MAÇA SON ANDA YETİŞTİ'

Osimhen'in yokluğunda Icardi'yi neden devre arası oyundan aldığına da açıklık getiren tecrübeli teknik adam, "Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük." dedi.

'GOL ATMAYA DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYDIK'

Pozisyon üretmekte zorlanmalarının sebeplerini de açıklayan Buruk şunları söyledi:

"Zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu."