Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile deplasmanda oynanacak rövanş maçına çevrildi.

GALATASARAY CAMİASININ ÖNDE GELENLERİ İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Hem Konyaspor maçının moral bozukluğunu atmak hem de Juventus maçı öncesi motivasyonu artırmak adında 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) geleneksel iftar programında sarı kırmızılı camianın önde gelen isimleri bir araya geldi.

DURSUN ÖZBEK VE OKAN BURUK DA KATILDI

Zincirlikuyu'daki bir otelde düzenlenen iftar programına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, teknik direktör Okan Buruk, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri katıldı.

OKAN BURUK ÜÇLÜ İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

İftar programının sonlarında Okan Buruk'a yönelik destek tezahüratlarında bulunulurken deneyimli teknik adam gelen üçlü isteğini geri çevirmedi.

'Öyle bir çektir ki Kadıköy'den duyulsun' şeklinde gelen tezahüratlar sonrası Okan Buruk programa katılan Galatasaraylılara üçlü çektirdi.