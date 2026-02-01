Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'TARAFTARIN DESTEĞİ STATLA SINIRLI KALMAMALI'

Kayserispor karşısında takımın performansından memnun kaldığını belirten Okan Buruk taraftar desteğine de dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Maç öncesi de söylemiştim. Çok pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun da bu pozitif olguyu yukarı çekti. Bizim isteğimiz, oyuncuların odaklanması ve her zaman olduğu gibi taraftarın verdiği destekle oyuna katılması etkili oldu. Bizim onları onların da bizi itmesi lazım. Bunun yayılması gerekiyor. Sadece statta değil, sosyal medyada da sokakta da bu desteği yaymalıyız."

'KADRO GENİŞLİĞİMİZİ OLUŞTURMAYA BAŞLADIK'

Önemli eksiklere rağmen kadro genişliğini oluşturmayı başardıklarını ifade eden Buruk, "Çok önemli oyuncularımız yoktu. Sane ve Barış gibi oyuncular yoktu. Onların yokluğunda da kadro genişliğimizi oluşturmaya başladık. Bu da kalitemizi yukarı çekecek." dedi.

'ICARDI İLE İLGİLİ BİZE TEKLİF GELMEDİ'

Son olarak Mauro Icardi için Juventus'tan teklif geldiğiyle ilgili iddialara da cevap veren Okan Buruk, "Icardi ile ilgili benim bildiğim net bir durum yok. Icardi bizim için çok önemli. Bugün de bir rekoru egale etti. Galatasaray için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. Galatasaray bugün bu durumdaysa onun da inanılmaz bir emeği var. Bununla ilgili bize bir şey gelmedi. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.