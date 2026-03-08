Beşiktaş’ın Galatasaray’a 1-0 mağlup olduğu derbinin ardından siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, basın toplantısında adeta ateş püskürdü. Galatasaray cephesinden gelen hakem eleştirilerine yanıt veren Yalçın, rakibinin son yıllardaki şampiyonluklarına atıfta bulunarak sert açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un maç yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliğin hatırlatılması üzerine Sergen Yalçın, şaşkınlığını gizleyemedi. Yalçın, “Allah Allah, o niye şikayetçiymiş? 3 senedir üst üste şampiyon oluyorlar, hala mı hakemden şikayet ediyorlar?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Hakem kararları konusunda mağduriyet sıralaması yapan tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın bu listede yer bulamayacağını ifade etti:

“Galatasaray’ın hakemden şikayet etmesi söz konusu olamaz! Bu konuda şikayet hakkı olanlar listesinde en son sıradalar. İsterse 24. hakemden şikayet etsin, fark etmez. Onlar bu konuda konuşacak son camiadır.” şeklinde konuştu.