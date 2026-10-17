Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni Deniz Gül'ün 88. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan üç puana rağmen takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olmadığını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, Gençlerbirliği'nin daha istekli ve hazırlıklı olduğunu belirtirken oyuncularının performansına yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

'SAHAYI BAHANE ETMEYECEKSİN'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor."

'GENÇLERBİRLİĞİ DAHA ÇOK İSTEDİ'

"Bu tür maçları kazanmak önemli. Belki daha erken bir gol maçı daha farklı bir şekilde getirebilirdi ama rakibimizin de girdiği pozisyonlar var. Gençlerbirliği takımını da tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha hazırlardı ve daha çok istediler."