Galatasaray'ın Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

'SEYRETMESİ GÜZEL MAÇ OLDU'

Okan Buruk maç sonu şunları söyledi:

"Trabzonspor çok fazla eksiği vardı. Biz bu bölümü geçirmiştik. Fatih hocanın neler yaşadığını anlayabiliyorum. Çok fazla pozisyon oldu. Seyretmesi güzel maç oldu. Oyuncular çok kaliteli işler yaptılar. Fatih Tekke çok önemli işler yaptı. İki takım da çok fazla pozisyona girdi. Kazanan biz olduk. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum.

'EN ÇOK EREN'İN GOLÜNE SEVİNDİM'

Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim. Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar.

'FİNALDE KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek."