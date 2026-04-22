22 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini de düşünen teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada rotasyona gitme kararı aldı. İşte detaylar...

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 2

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Park’taki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek, VAR hakemi ise Eren Özyemişcioğlu olacak. Maç, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 3

Hafta sonu Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada rotasyona gitme kararı aldı.

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 4

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 5

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 6

BU SEZON 3. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 7

Galatasaray ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig’de sezon başından bu yana iki kez karşılaştı. İstanbul’daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki mücadeleden ise 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 8

RAMS PARK'TA 13 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

RAMS Park’ta son 13 resmi maçta yenilgi yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte önemli bir iç saha serisi yakaladı. Son olarak 25 Kasım 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a 1-0 kaybeden Galatasaray, ardından sahasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler - Resim: 9

Bu karşılaşmalarda 34 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

