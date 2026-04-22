Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Okan Buruk derbiyi düşündü, rotasyona gitti: Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini de düşünen teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada rotasyona gitme kararı aldı. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Park’taki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek, VAR hakemi ise Eren Özyemişcioğlu olacak. Maç, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Hafta sonu Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada rotasyona gitme kararı aldı.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi
Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang
BU SEZON 3. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig’de sezon başından bu yana iki kez karşılaştı. İstanbul’daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki mücadeleden ise 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
RAMS PARK'TA 13 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
RAMS Park’ta son 13 resmi maçta yenilgi yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte önemli bir iç saha serisi yakaladı. Son olarak 25 Kasım 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a 1-0 kaybeden Galatasaray, ardından sahasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Bu karşılaşmalarda 34 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü.