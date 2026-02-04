Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyle ilgili yaptığı kısa değerlendirmenin ardından transfer çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

OKAN BURUK: 'ARTIK TRANSFERE DEĞİL, TAKIMA ODAKLANMAK İSTİYORUM'

Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Tek üzüldüğümüz şey kaleci İsa ve Ahmed'in çarpışmasıydı. Onun dışında maç güzel geçti. İlk yarıda skoru bulduk. İkinci yarı daha az ürettik. Kazanmak istiyorduk önemli olan bu. "

Ben artık transfere değil, takıma odaklanmak zorundayım. Bugün bir oyuncu getirdik. Daha önce iki oyuncu da getirmiştik. Arada iki gün var. Şu anda net olarak bizim düşüncemiz, eksik olan mevkilerimizi tamamlamaktı. Bunu bir ölçüde yaptık. Önemli bir kadromuz var. Önemli oyunculara sahibiz. Bugün Singo oynadı ve bizim için transfer gibi oldu. Çok şükür kadromuz tamamlandı. Yeni gelen oyuncularla da kadro yarışı başlıyor. Ben buna odaklanmak istiyorum. Çok fazla transfer yaptınız diye kimse size kupa vermiyor. Önemli olan oyunumuzu geliştirmek ve oyuncularımızı üç kulvarda yarışmaya hazırlamak istiyorum. Ben artık transfer konusundan çıkmak ve buna odaklanmak istiyorum.