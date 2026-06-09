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Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, üst üste dört şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda da şampiyonluk serisini sürdürerek üst üste beşinci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk, hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefi doğrultusunda kadro planlamasını sürdürürken transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

FORVET HATTINDA PLANLAMA

Galatasaray’da forvet hattı için önemli bir planlama yapılırken, Victor Osimhen’in arkasında görev alacak kaliteli bir santrfor arayışı sürüyor.

Bu kapsamda Mauro Icardi’nin geleceği de kritik rol oynuyor. Arjantinli golcünün kendisine sunulan yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde sarı-kırmızılıların transferde yeni bir forvet hamlesi yapacağı ifade ediliyor.

SÜRPRİZ İSİM: JHON DURAN

Bu doğrultuda Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Jhon Duran’ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

Kolombiyalı futbolcunun da Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığı ve bu seçeneğe olumlu yaklaştığı öğrenildi.

'BEN ONU ADAM EDERİM' SÖZÜ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Levent Tüzemen, teknik direktör Okan Buruk’un Jhon Duran için “Ben onu adam ederim” dediğini aktardı.