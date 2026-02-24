Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.
Okan Buruk çok beğendi: Galatasaray'a rakibinden dev transfer
Galatasaray, sezon sonu transfer hazırlığına şimdiden başladı. Okan Buruk, Juventus'un yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, iki takım arasındaki maç sahadaki mücadele kadar transfer için de büyük önem taşıyor.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde gündeme gelen ve İstanbul'da 5-2 biten ilk maçta Juventus'un iki golünü atan Teun Koopmeiners ile yeniden ilgileniyor.
Ayrıca Okan Buruk'un İstanbul'da oynanan maçta Hollandalı yıldızı çok beğendiği ve transferi istediği iddia edildi.
Koopmeiners'ın uluslararası arenada gösterdiği performansın ardından Galatasaray'ın 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu için yeniden bir hamle yapabileceği öne sürüldü.
Koopmeiners, ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmemiş ve Juventus'ta kalmıştı. Juventus'un, yaz transfer dönemindeki düşüncesinin farklı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
Koopmeiners,, şu ana kadar Juventus formasıyla bu sezon 32 maça çıktı.