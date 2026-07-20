Okan Buruk 'Bizim için çok önemli' demişti: Serie A devi Sara için harekete geçti

OKAN BURUK'UN TAVRI NET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamada Gabriel Sara'yı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğünü dile getirmişti.

Buruk, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." sözleriyle muhtemel bir transfer gelişmesinin önünü kesmişti.