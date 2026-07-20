Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, orta saha transferi için rotasını iki önemli isme çevirdiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden biri Galatasaray forması giyen Gabriel Sara oldu.
Okan Buruk 'Bizim için çok önemli' demişti: Serie A devi Sara için harekete geçti
Son dönemde Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Noa Lang transferlerinde yakın ilişkiler kurduğu Napoli'den sürpriz bir hamle geldi. Serie A devinin, sarı kırmızılı kulüpten ayrılık ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyan Breziyalı yıldız Gabriel Sara için harekete geçtiği iddia edildi.Furkan Çelik
RABIOT DA LİSTEDE
İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Napoli, Gabriel Sara'nın yanı sıra Fransız orta saha Adrien Rabiot'u da transfer adayları arasında değerlendiriyor.
HEDEF DAHA GÜÇLÜ BİR ORTA SAHA
Napoli teknik heyetinin hem hücum organizasyonlarına katkı verecek hem de savunma yönü güçlü oyuncular istediği belirtildi.
Gabriel Sara'nın çok yönlü oyun yapısının bu nedenle ön plana çıktığı ifade edildi.
MENAJERLERLE İLK TEMAS SAĞLANDI
İddiaya göre Napoli yönetimi, Gabriel Sara ve Adrien Rabiot'nun temsilcileriyle görüşmelere başladı. Bu temaslarda özellikle transfer şartları ve maliyetlerin değerlendirildiği aktarıldı.
ASTON VILLA DA TAKİPTE
Gabriel Sara için yarışta yalnızca Napoli bulunmuyor. Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da Brezilyalı orta sahayı yeniden gündemine aldığı öne sürülüyor.
OKAN BURUK'UN TAVRI NET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamada Gabriel Sara'yı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğünü dile getirmişti.
Buruk, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." sözleriyle muhtemel bir transfer gelişmesinin önünü kesmişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 87 resmi maça çıkan Gabriel Sara, 8 gol ve 15 asist üreterek toplam 23 gole doğrudan katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 27 milyon euro olarak gösteriliyor.