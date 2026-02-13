Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, Eyüpspor'u konuk ediyor.

RAMS Parkt'ta saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'EYÜPSPOR'U CİDDİYE ALMAYAN TAKIMLAR CEZASINI ÇEKTİ'

Yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk Eyüpspor maçına dair şunları söyledi:

Rakibimie büyük saygı duyuyoruz. Son dönemde çok oyuncu değişmesine rağmen iyi işler başarıyorlar. Eyüpspor'u ciddiye almayan takımlar cezasını çekti. Bunu Alanyaspor, Beşiktaş maçlarında görebiliyoruz. Rakibimizi dikkate almalıyız.

Leroy Sane'nin dün ilk kez idmana çıkmıştı, onu kadroya almadık yarından itibaren bizimle antrenmanlarda devam edecek. Ahmed Kutucu'yu kafa travması nedeniyle kadroya almadık.

Sadece kazanmak değil, taraftarımızı oyun olarak da mutlu etmek önemli. Çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. İyi bir kadro oluşturduk kadromuzu da iyi kullanmak istiyoruz. Maç maç oyuncu terchilerini yapacağız.