Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Rams Park'ta Atletico Madrid'i ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımız döndü. Ismail Jakobs'u kadroya aldık. Oyunun gidişatına göre kullanacağız. Kadromuz biraz genişledi. Bu da hamle şansımızı artırıyor. Baena'yı 11'de bekliyorduk Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz bir 11'le sahaya çıkıyorlar.

Dikkat etmemiz gereken çok fazla şey var ama oyuncularımızın hırsı isteği, kendi sahamızda oynuyor olmamzı bir avantaj. Maç 90 dakika bir kere bunu bilmek lazım. Oyun içerisinde her türlü skoru yaşayabilirsiniz aynı şekilde disiplini devam ettirmemiz gerekiyor.

Akıllı oynamamız lazım. Oyunun ritmini, tempousunu belirlememiz gerekiyor."