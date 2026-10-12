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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol ekibinin gücüne dikkat çeken Buruk, sarı-kırmızılıların hedefinin kazanmak olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Barcelona'nın dünyanın en formda takımlarından biri olduğunu belirten Buruk, "Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Buruk, karşılaşmada yalnızca savunmayı düşünmeyeceklerini belirterek hücumda da etkili olmaya çalışacaklarını ifade etti.

2 FUTBOLCU BARCELONA MAÇINDA YOK

Takımın son durumuna ilişkin bilgi veren Okan Buruk, Wilfried Singo ve Günay Güvenç'in Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Buruk, "Bundan sonraki bölüm tam kadroyuz, Singo yok. Günay bu hafta antrenmanlara çıktı. O olmayacak. Arada dört gün olacak. Dinlenme zamanımız var" ifadelerini kullandı.