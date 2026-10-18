Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımın başında çıktığı maçlarda toplam 150 galibiyete ulaştı. Takımın başındayken toplam 213 maçta, 150 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yüzü gördü ve MBPO (Maç Başı Puan Ortalaması) verilerinde 2.25 puana sahip olarak rekor kırdı.

DERBİ KARNESİ

Galatasaray'ın başına geçtiği günden beri adeta bir derbi profesörü rolüne bürünen Okan Buruk'un derbi karnesi;

Galatasaray - Fenerbahçe: 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. 15 gol attı ve 6 gol yedi.

Galatasaray - Beşiktaş: 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet. 11 gol attı ve 14 gol yedi.

Galatasaray - Trabzonspor: 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. 26 gol attı ve 20 gol yedi.

AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk'un belki de en çok eleştirildiği nokta olan Avrupa maçlarında elde ettiği karnesi;

2023/24 sezonu (UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi): 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet.

2024/25 sezonu (UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi): 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet.

2025/26 sezonu (UEFA Şampiyonlar Ligi): 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet.

2026/27* sezonu (UEFA Şampiyonlar Ligi): 0 galibiyet , 0 beraberlik, 2 mağlubiyet.

TAKIMIN BAŞINDAYKEN AVRUPA'DA SES GETİREN GALİBİYETLERİ

2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması: Manchester United 2 - 3 Galatasaray

2024/25 UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması : Galatasaray 3 - 2 Tottenham Hotspurs

2025/2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması: Galatasaray 1- 0 Liverpool

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Playoff Turu : Galatasaray 5 - 2 Juventus

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Galatasaray 1 - 0 Liverpool

KIRDIĞI REKORLAR

1. Üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu: 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Süper Lig tarihinde üst üste dört şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu; Fatih Terim'in ardından bu başarıya ulaştı.

2. Bir sezonda 102 puan: Galatasaray, 2023-24 sezonunda 38 maçta 102 puan topladı. Süper Lig tarihinde bir sezonda ulaşılan en yüksek puan rekorunu kırdı.

3. Bir sezonda 33 galibiyet: Galatasaray, 2023-24 sezonunda oynadığı 38 lig maçının 33'ünü kazandı. Süper Lig tarihinde bir sezonda elde edilen en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

4. Üst üste 17 Süper Lig galibiyeti: 2023-24 sezonunda art arda 17 lig maçı kazanarak Süper Lig'de üst üste galibiyet rekorunu kırdı.

5. Üst üste 19 iç saha galibiyeti: Nisan 2024'te Galatasaray'ın ligdeki iç saha galibiyet serisini 19 maça çıkardı ve önceki 18 maçlık rekoru geride bıraktı.

6. Üst üste 17 deplasman galibiyeti: Galatasaray, Buruk yönetiminde Süper Lig'de art arda 17 deplasman maçı kazanarak lig tarihinin en uzun deplasman galibiyet serilerinden birine imza attı.

7. Süper Lig tarihinde en yüksek maç başına puan ortalaması: Mayıs 2026'da yayımlanan verilere göre Galatasaray'ın başında ligde maç başına 2,50 puan ortalamasına ulaştı.

8. Futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 12 Süper Lig şampiyonluğu: Mayıs 2026 itibarıyla futbolculuk dönemindeki 7 ve teknik direktörlük dönemindeki 5 şampiyonluğu bir araya getirerek toplam 12 lig şampiyonluğuna ulaştı.

9. Aynı takımla üst üste dört şampiyonluk yaşayan futbolcu ve teknik direktör: Galatasaray'ın 2025-26 şampiyonluğuyla futbolcu ve teknik direktör olarak üst üste dört lig şampiyonluğu elde eden isimlerden biri oldu.

10. UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktörlerden biri: 7 Kasım 2024'te Tottenham karşısındaki 3-2'lik galibiyetle, UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvadaki galibiyet sayısını 9'a çıkardı ve Türk teknik direktörler arasındaki rekorun sahibi olarak gösterildi.

11. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselme: Galatasaray'ı 2025-26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna taşıdı.

12. En fazla gol yemeden maç bitirme: Mayıs 2026'ya kadar Buruk döneminde Galatasaray, Süper Lig'de 49 maçta kalesini gole kapatarak söz konusu dönemdeki takımlar arasında en yüksek sayıya ulaştı.

13. En fazla lig galibiyeti ve puan: 2022-23 sezonundan Mayıs 2026'ya kadar Galatasaray, Süper Lig'de 115 galibiyet ve 362 puanla bu iki istatistikte zirvede yer aldı.

14. 26 farklı rakibe karşı galibiyet: Eylül 2026 itibarıyla Süper Lig'de en az iki kez karşılaştığı 26 takımın tamamına karşı en az bir galibiyet elde etti.

15. Üst üste 38 iç saha maçında yenilmeme: Eylül 2026'da Galatasaray, Buruk yönetiminde ligde sahasında 30 galibiyet ve 8 beraberlik alarak 38 maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyordu.