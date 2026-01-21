Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Rams Park'ta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk bu sonucun kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 potası içerisine sokacağını belirtti.

OKAN BURUK: 'BERABERLİK ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Okan Buruk maç sonu şunları söyledi:

"90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum.

Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz."