Şiddetin normalleştirilmesine dikkat çeken Bayülgen, “Para hırsı ve kültürsüzlük gibi nedenlerden dolayı ülkeyi mafya dizilerine boğdular. Herkes birbirini öldürüyor, kesiyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı bir uyarıyı da hatırlatan Bayülgen, bu tür içeriklerin toplumsal etkilerine işaret ederek, “Çocuklarınızı yanlarına koruma vererek liseye göndermek zorunda kalacaksınız demiştim zamanında” dedi.

Bayülgen’in açıklamaları, televizyon yapımlarında şiddet unsurlarının yaygınlığı ve bu içeriklerin gençler üzerindeki olası etkileri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.